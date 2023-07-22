Леброн — о голе Месси в дебютной игре в MLS: конечно, он сделал его величайшим

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победный гол аргентинского нападающего Лионеля Месси в дебютной игре в составе «Интер Майами». «Интер» со счётом 2:1 переиграл мексиканский «Крус-Асуль» в матче первого тура Кубка лиг MLS + MX.

«Месси отличился победным голом в дебютной игре в MLS. Конечно, он сделал его GOAT (в английском GOAT – акроним для greatest of all time — «величайший [игрок] всех времён». – Прим. «Чемпионата»)», — написал Джеймс на своей странице в социальной сети, приложив фото Месси, празднующего гол с новыми партнёрами по команде.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в статусе свободного агента после истечения контракта с французским «ПСЖ», где он провёл два сезона.