Леброн встретился с Месси перед дебютным матчем аргентинца в МЛС
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил дебютный матч аргентинского нападающего Лионеля Месси в составе «Интер Майами».
Звёздные спортсмены встретились на трибунах перед началом матча. Этот момент попал на видео.
«Интер Майами» со счётом 2:1 переиграл мексиканский «Крус Асуль» в матче 1-го тура Кубка лиг MLS + MX. Лионель Месси стал автором победного гола своей команды на 90+4-й минуте встречи, отметившись прямым ударом со штрафного. Для него, как и для бывшего партнёра по «Барселоне» Серхио Бускетса, эта игра стала дебютной в составе американской команды.
Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в статусе свободного агента после истечения контракта с французским «ПСЖ», где он провёл два сезона.
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