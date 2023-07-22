Гомельский: успехи Уокера в Евролиге будут зависеть от его отношения к делу и формы

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал переход четырёхкратного участника Матчей всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Кембы Уокера в «Монако».

«Подтвердит ли Уокер свой уровень в Европе? Станет ли Кемба Уокер одним из сильнейших игроков Евролиги, зависит от его отношения к делу, его физической формы и тех задач, которые тренер «Монако» и он сам будут решать. А стимулом к переезду в Европу, скорее всего, стало желание ещё играть в баскетбол», — написал Гомельский на своём сайте.

33-летний Уокер всю карьеру провёл в Национальной баскетбольной ассоциации. На протяжении карьеры он выступал за «Шарлотт Хорнетс», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс» и «Даллас Маверикс».