Защитник «Автодора» Шон Арманд перешёл в «Цедевиту Олимпию»

Американский защитник Шон Арманд продолжит карьеру в словенской «Цедевите Олимпии».

«Американский профессиональный баскетболист Шон Арманд стал новым игроком «Цедевиты Олимпии» перед стартом нового сезона-2023/2024. С люблянским клубом Арманд подписал контракт сроком на один год.

Арманд заканчивал минувший сезон в составе российского «Автодора», где появился на площадке в шести матчах регулярного чемпионата и трёх играх плей-офф Единой лиги ВТБ», — сообщает официальный сайт люблянского клуба.

31-летний Арманд пополнил состав «Автодора» в феврале текущего года. Баскетболист набирал 6,8 очка, 2,3 подбора и 5,6 результативной передачи в среднем за игру в составе саратовского клуба в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2018/2019 Арманд выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга.