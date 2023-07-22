Защитник «Автодора» Шон Арманд перешёл в «Цедевиту Олимпию»

Американский защитник Шон Арманд продолжит карьеру в словенской «Цедевите Олимпии».
«Американский профессиональный баскетболист Шон Арманд стал новым игроком «Цедевиты Олимпии» перед стартом нового сезона-2023/2024. С люблянским клубом Арманд подписал контракт сроком на один год.
Арманд заканчивал минувший сезон в составе российского «Автодора», где появился на площадке в шести матчах регулярного чемпионата и трёх играх плей-офф Единой лиги ВТБ», — сообщает официальный сайт люблянского клуба.
31-летний Арманд пополнил состав «Автодора» в феврале текущего года. Баскетболист набирал 6,8 очка, 2,3 подбора и 5,6 результативной передачи в среднем за игру в составе саратовского клуба в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2018/2019 Арманд выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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