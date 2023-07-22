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Уильямс — об игре с Дончичем: я взволнован, он привлекает на себя столько внимания

Уильямс — об игре с Дончичем: я взволнован, он привлекает на себя столько внимания
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Тяжёлый форвард Грант Уильямс, перешедший в межсезонье в «Даллас Маверикс», поделился ожиданиями от игры со звёздным словенским разыгрывающим Лукой Дончичем.

«Всякий раз, когда вы открыты, он найдёт вас передачей. Я взволнован просто потому, что он привлекает на себя столько давления и внимания. Он хорошо справляется с задачей вовлечения партнёров в игру. Его прогресс и следующий шаг — понимание того, что и другие игроки команды должны прибавить в своей игре.

Кайри Ирвинг достаточно долго играет в этой лиге, чтобы знать, когда нужно совершить бросок, а когда нужно расстаться с мячом. И Лука проделывает отличную работу, показывая хорошее видение площадки с самого начала», — приводит слова Уильямса Eurohoops.

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