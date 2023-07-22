«Минск» объявил о переходе Григория Мотовилова из «Енисея»

Разыгрывающий Григорий Мотовилов перешёл из красноярского «Енисея» в «Минск».
«Баскетбольный клуб «Минск» и 25-летний российский игрок Григорий Мотовилов подписали соглашение о сотрудничестве до окончания сезона-2023/2024.
Профессиональная карьера баскетболиста началась в 2014 году с молодёжной команды «Зенита» (Санкт-Петербург). Следом Григорий выступал за российские клубы «Урал» (сезон-2016/2017), «Зенит-фарм» (2017/2018), «Приморье» (2018/2019), «Локомотив-Кубань» (2019/2021).
Сезон-2021/2022 защитник начинал в «Темп-СУМЗ-УГМК», затем перешёл в ижевский клуб Суперлиги-1 «Купол-Родники», а в марте 2022 года присоединился к красноярскому «Енисею».
Выступая за красноярский клуб в Единой лиге ВТБ, в 30 матчах прошедшего сезона средняя статистика игрока составила 5.7 очка, 2.0 передачи, 0.9 подбора, он проводил чуть более 15 минут на паркете за игру.
В копилке спортивных достижений Григория серебряные медали Единой молодёжной лиги ВТБ (2013/2014), Кубка России (2015/2016), Международного студенческого баскетбольного кубка (2019), а также бронзовые медали чемпионата России (2015/2016).
Добро пожаловать в «Минск», надеемся на яркий и продуктивный сезон!» — сообщает сайт минского клуба.
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