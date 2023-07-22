Никола Миротич сообщил, что не перейдёт в сербский клуб из-за угроз

Испанский форвард Никола Миротич высказался о своём будущем после ухода из «Барселоны». Ранее сообщалось, что игроком активно интересуются сербские «Партизан» и «Црвена Звезда».

«Действительно, баскетбол стал частью моей жизни как игра, как желание постоянно совершенствоваться и преодолевать себя. Развитие меня как баскетболиста влияет на рост моей личности. Я хочу продолжать в том же духе. Я хочу играть в баскетбол и с нетерпением жду своей следующей игры. Я также хочу, чтобы моя семья разделила эту радость.

Однако в течение нескольких недель появлялась разная информация, касающаяся меня и продолжения моей карьеры. Против моей воли и желания, без моего ведома и, конечно, далеко от истины публиковались некоторые тексты. Часть из них была плодом воображения и произвольными выводами отдельных лиц и СМИ, и всё это привлекло много внимания, которого моя семья и я совсем не хотели.

Когда определённая информация о дальнейшем продолжении моей карьеры в «Партизане» стала достоянием общественности, начались угрозы и оскорбления, которые меня очень удивили и причинили боль, потому что я не хочу быть человеком, который связан с разделением людей по каким-то признакам, не говоря уже о цветах клуба. Я решил не быть частью такой атмосферы и не хочу подвергать себя или свою семью дальнейшим неудобствам.

Честно говоря, должен отметить, что ни одна угроза не исходила от болельщиков «Црвены Звезды» и что у меня всегда хорошее и уважительное общение с ними. Также я хотел бы упомянуть, что в вопросе выбора клуба я игнорирую финансовый аспект, а также предпочтение отдельной команды, поскольку я просто хотел играть в стране, которую так люблю, но всё пошло не в том направлении.

Хотел бы поблагодарить «Партизан» за доверие и желание сделать меня частью их команды, но я принял решение, что для меня и моей семьи будет лучше продолжить карьеру в одной из европейских команд за пределами Сербии», — написал Миротич на своей странице в социальной сети.