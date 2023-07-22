Никола Миротич сообщил, что не перейдёт в сербский клуб из-за угроз

Испанский форвард Никола Миротич высказался о своём будущем после ухода из «Барселоны». Ранее сообщалось, что игроком активно интересуются сербские «Партизан» и «Црвена Звезда».
«Действительно, баскетбол стал частью моей жизни как игра, как желание постоянно совершенствоваться и преодолевать себя. Развитие меня как баскетболиста влияет на рост моей личности. Я хочу продолжать в том же духе. Я хочу играть в баскетбол и с нетерпением жду своей следующей игры. Я также хочу, чтобы моя семья разделила эту радость.
Однако в течение нескольких недель появлялась разная информация, касающаяся меня и продолжения моей карьеры. Против моей воли и желания, без моего ведома и, конечно, далеко от истины публиковались некоторые тексты. Часть из них была плодом воображения и произвольными выводами отдельных лиц и СМИ, и всё это привлекло много внимания, которого моя семья и я совсем не хотели.
Когда определённая информация о дальнейшем продолжении моей карьеры в «Партизане» стала достоянием общественности, начались угрозы и оскорбления, которые меня очень удивили и причинили боль, потому что я не хочу быть человеком, который связан с разделением людей по каким-то признакам, не говоря уже о цветах клуба. Я решил не быть частью такой атмосферы и не хочу подвергать себя или свою семью дальнейшим неудобствам.
Честно говоря, должен отметить, что ни одна угроза не исходила от болельщиков «Црвены Звезды» и что у меня всегда хорошее и уважительное общение с ними. Также я хотел бы упомянуть, что в вопросе выбора клуба я игнорирую финансовый аспект, а также предпочтение отдельной команды, поскольку я просто хотел играть в стране, которую так люблю, но всё пошло не в том направлении.
Хотел бы поблагодарить «Партизан» за доверие и желание сделать меня частью их команды, но я принял решение, что для меня и моей семьи будет лучше продолжить карьеру в одной из европейских команд за пределами Сербии», — написал Миротич на своей странице в социальной сети.
- 22 июля 2023
-
16:21
-
16:00
-
15:19
-
14:45
-
13:58
-
13:38
-
13:18
-
12:01
-
11:08
-
10:45
-
10:03
-
09:39
-
01:52
-
00:13
- 21 июля 2023
-
23:22
-
22:51
-
22:04
-
20:53
-
20:05
-
19:15
-
18:31
-
18:20
-
17:42
-
16:38
-
15:50
-
15:25
-
14:31
-
13:21
-
12:49
-
11:07
-
10:04
-
09:26
-
00:52
- 20 июля 2023
-
23:54
-
22:58