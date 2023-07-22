Остин Ривз назвал топ-5 атакующих защитников в истории

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Остин Ривз назвал, по его мнению, пять лучших атакующих защитников в истории.
«Мой топ-5? Майкл Джордан, Коби… тяжело называть. Дуэйн Уэйд. Джеймс Харден, только из-за его мастерства. Мне ещё очень нравится Брэндон Рой», – сказал Ривз в подкасте SHOWTIME Basketball.
Ранее в интервью Ривз сообщил, что вёл переговоры с «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс» до того, как подписал с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на $ 56 млн.
«Лейкерс» сохранили практически всех игроков, сыгравших важную роль в прошлом сезоне. Генеральному менеджеру клуба Робу Пелинке удалось пригласить целую группу новых игроков: разыгрывающего Гэйба Винсента, форвардов Кэма Реддиша и Торина Принса, а также центрового Джексона Хэйса.
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