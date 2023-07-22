Стефен Карри ответил, смог бы он стать профессиональным игроком в гольф

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Голден Стэйт Уорриорз», американский разыгрывающий Стефен Карри высказался о своём увлечении гольфом. В частности, Карри ответил, смог бы он стать профессиональным игроком в гольф.

«Я уверен, что мог бы работать над этим, потому что я всегда конкурентоспособен. Но я говорю это с уважением и оглядкой на профессиональных игроков, которые посвятили этому свою жизнь. Понимаю, насколько это тяжело. Я чувствую, что смог бы добиться этого, но было бы намного сложнее, чем добиться успеха в баскетболе», – приводит слова Карри издание Sports Illustrated.

Ранее в интервью Карри сказал, какой рекорд он хотел бы побить в предстоящем сезоне НБА.

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Стефен Карри демонстрирует отличные навыки гольфа: