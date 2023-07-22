Хэм: то, что делает Леброн, беспрецедентно. Он мог бы играть до 50 лет

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о звезде команды, американском ветеране Леброне Джеймсе.
«То, что он делает в своём возрасте, беспрецедентно. Надеюсь, впереди у него ещё есть несколько лет. Если и есть кто-то, способный играть до 50 лет, то это он.
То, как он заботится о себе, о своём питании, режиме сна, о подготовке к тренировкам, самих тренировках и восстановлении… Всё, что он делает, делает его не просто конкурентным, а элитным», – сказал Хэм в эфире SiriusXM NBA Radio.
Напомним, в минувшем сезоне Леброн побил рекорд по набранным очкам в НБА, принадлежавший легендарному Кариму Абдул-Джаббару. Это случилось 8 февраля в матче с «Оклахома-Сити Тандер».
Что скауты НБА говорили о Леброне 20 лет назад:
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