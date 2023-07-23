Генменеджер «Финикса» объяснил, за счёт чего «Санз» могут претендовать на титул

Генеральный менеджер «Финикс Санз» Джеймс Джонс считает, что его команда может претендовать на победу в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Что делает нас претендентом? Универсальность, сбалансированность и, самое важное, опыт. Чтобы пройти регулярный сезон и плей-офф, нужно уникальное сочетание мастерства и опыта. Порой нужно проиграть, чтобы понять, что на самом деле необходимо для достижения успеха и победы в чемпионате. У нас есть хороший баланс опыта, есть несколько парней, которые стремятся к титулу, но ещё не достигли его. Это заставляет их фокусироваться на цели», — приводит слова функционера AZ Central.

«Финикс» в минувшем сезоне НБА дошёл до четвертьфинала, где проиграл «Денвер Наггетс» со счётом 2-4.