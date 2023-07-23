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Кайри Ирвинг дебютировал в Drew League и стал первым игроком НБА, сделавшим там трипл-дабл

Кайри Ирвинг дебютировал в Drew League и стал первым игроком НБА, сделавшим там трипл-дабл
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг в субботу дебютировал в баскетбольном чемпионате Drew League.

Игрок сыграл за команду «Нэйшнуайд Солджас», набрал 20 очков, совершил 13 подборов и 11 результативных передач. Ирвинг стал первым игроком НБА в истории Drew League, который оформил там трипл-дабл. Команда Кайри обыграла «Кал Суприм» со счётом 84:73.

Напомним, по ходу прошлого сезона Ирвинг покинул «Бруклин Нетс» и в рамках крупного обмена перешёл в «Даллас». Команда не смогла пробиться в плей-офф.

В этом месяце Кайри Ирвинг подписал с «Маверикс» новый трёхлетний контракт, согласно которому получит $ 126 млн, $ 6 млн из которых он могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и результатов команды.

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