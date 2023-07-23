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«Всё сложно». Карри описал одной фразой отношения с Леброном и объяснил свой ответ

«Всё сложно». Карри описал одной фразой отношения с Леброном и объяснил свой ответ
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос о взаимоотношениях с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Всё сложно. Потому что был пройден путь от того момента, как Леброн смотрел мои матчи ещё до моего прихода в НБА, давал мне советы, объяснял, как пройти некоторые сложности, до четырёх финалов подряд. Мы постоянно играли в плей-офф друг против друга. Леброн — отличный парень, отличный друг, отличный соперник. Всегда приятно оглянуться назад и посмотреть, как всё начиналось», — рассказал Карри в разговоре с журналистом Sports Illustrated Робином Лундбергом.

Карри с 2009 года выступает за «Голден Стэйт Уорриорз», он четырежды становился чемпионом НБА.

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