Член Зала славы НБА Пол Пирс объяснил, почему считает себя лучше Дуэйна Уэйда
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Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс заявил, что считает себя лучшим игроком, чем трёхкратный чемпион лиги в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд.
«Поставьте Шака в мою команду, поставьте со мной Леброна Джеймса и Криса Боша. В таком случае я не стану чемпионом? Думаете, я, Леброн и Бош не возьмём пару титулов? Это я и пытаюсь объяснить. Кто лучше бросает из-за дуги — я или Уэйд? Да, статистика по карьере у него круче. Но я могу бросать издали, могу играть в «посте», умею находить контакт с защитником. Так кто из нас лучший скорер?
Мои навыки долгое время оставались недооценёнными, потому что со мной не было великих игроков», — сказал Пирс в программе It is what it is.
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