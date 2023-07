Член Зала славы НБА Пол Пирс объяснил, почему считает себя лучше Дуэйна Уэйда

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс заявил, что считает себя лучшим игроком, чем трёхкратный чемпион лиги в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд.

«Поставьте Шака в мою команду, поставьте со мной Леброна Джеймса и Криса Боша. В таком случае я не стану чемпионом? Думаете, я, Леброн и Бош не возьмём пару титулов? Это я и пытаюсь объяснить. Кто лучше бросает из-за дуги — я или Уэйд? Да, статистика по карьере у него круче. Но я могу бросать издали, могу играть в «посте», умею находить контакт с защитником. Так кто из нас лучший скорер?

Мои навыки долгое время оставались недооценёнными, потому что со мной не было великих игроков», — сказал Пирс в программе It is what it is.