Источник: УНИКС подпишет контракт с игроком «Виртуса»
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БК УНИКС подпишет контракт с центровым «Виртуса» Исмаэлем Бако, сообщает Encestando. Стоимость сделки составит € 200 тыс.
В 33 матчах Евролиги Бако в среднем за встречу набирал 6,1 очка и 2,6 подбора при 67,6% с игры. Его показатели в чемпионате Италии – 4,6 очка, 4,1 подбора и 61,8% с игры.
Напомним, в минувшем сезоне УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ, выиграв финальную серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1. Для УНИКСа это был первый титул в турнире. Ранее казанцы четыре раза становились серебряными призёрами Единой лиги ВТБ (2009/2010, 2011/2012, 2015/2016 и 2020/2021) и трижды завоёвывали бронзовые медали (2010/2011, 2013/2014, 2018/2019 и 2021/2022).
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