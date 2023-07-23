УНИКС и «Локомотив-Кубань» интересуются бывшим игроком НБА

Российские команды УНИКС и «Локомотив-Кубань» проявляют интерес к американскому разыгрывающему Эрику Грину. Об этом сообщает журналист Томер Гивати в социальных сетях.

Грин был выбран на драфте НБА 2013 года под 46-м номером. Он провёл в лиге два года и выступал за такие команды как «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз». В прошлом сезоне Грин играл за «Будучность», набирая в Адриатической лиге 15,1 очка, 2,8 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч.

Напомним, в минувшем сезоне УНИКС стал победителем Единой лиги ВТБ, выиграв серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1. Для УНИКСа это был первый титул в турнире. Ранее казанцы четыре раза становились серебряными призёрами Единой лиги ВТБ (2009/2010, 2011/2012, 2015/2016, 2020/2021) и трижды завоёвывали бронзовые медали (2010/2011, 2013/2014, 2018/2019, 2021/2022).