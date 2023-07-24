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Совет управляющих НБА одобрил продажу «Шарлотт»

Совет управляющих НБА одобрил продажу «Шарлотт»
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Совет управляющих НБА одобрил продажу «Шарлотт Хорнетс» группе, возглавляемой Риком Шналлом и Гейбом Плоткиным, что прекратит 13-летнее пребывание Майкла Джордана на посту основного владельца, сообщает Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

Майкл Джордан приобрёл долю в «Шарлотт» в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем клуба, заплатив почти $ 300 миллионов.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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