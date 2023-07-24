Кайл Андерсон получил китайское гражданство в преддверии ЧМ-2023

Лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Кайл Андерсон стал гражданином Китая. Сам спортсмен подтвердил эту новость у себя в социальных сетях. Китайские СМИ сообщили, что бабушка Андерсона по материнской линии родилась на Ямайке в семье китайского отца и ямайской матери.
Китайское гражданство потенциально может позволить Андерсону сыграть за сборную этой страны на чемпионате мира 2023 года, который пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).
Китай уже объявил состав из 18 человек на чемпионат мира, но Андерсон в него не вошёл.
Рондо и Джеймс тренируют старшеклассников на турнире Nike:
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