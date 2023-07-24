Журналист — о возможном переходе Эмбиида в «Никс»: у него уже есть дом в Нью-Йорке
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Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид имеет дом в Нью-Йорке. Об этом рассказал журналист Кит Помпи. Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Никс» проявляет интерес к Эмбииду.
«Эмбиид может перейти в «Никс». У Джоэла уже есть дом в Нью-Йорке. Ни для кого не секрет, что «Нью-Йорк» копит пики первого раунда, надеясь, что Эмбиид запросит обмен. Если он перейдёт в «Никс», эта команда станет одной из лучших команд на Востоке», — сказал Помпи в эфире SiriusXM NBA Radio.
В минувшем розыгрыше плей-офф Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при реализации бросков с игры 43,1%, трёхочковых — 17,9%.
Джоэл Эмбиид и Чет Холмгрен сыграли в двусторонке:
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