Журналист — о возможном переходе Эмбиида в «Никс»: у него уже есть дом в Нью-Йорке

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид имеет дом в Нью-Йорке. Об этом рассказал журналист Кит Помпи. Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Никс» проявляет интерес к Эмбииду.

«Эмбиид может перейти в «Никс». У Джоэла уже есть дом в Нью-Йорке. Ни для кого не секрет, что «Нью-Йорк» копит пики первого раунда, надеясь, что Эмбиид запросит обмен. Если он перейдёт в «Никс», эта команда станет одной из лучших команд на Востоке», — сказал Помпи в эфире SiriusXM NBA Radio.

В минувшем розыгрыше плей-офф Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при реализации бросков с игры 43,1%, трёхочковых — 17,9%.

Джоэл Эмбиид и Чет Холмгрен сыграли в двусторонке: