37-летний атакующий защитник Евгений Колесников вернулся в УНИКС

Атакующий защитник Евгений Колесников вернулся в УНИКС, за который выступал в сезоне-2013/2014, а также с 2017 по 2021 год. Контракт с 37-летним игроком рассчитан до конца сезона-2023/2024. Об этом информирует пресс-служба казанского клуба.

Последние два сезона Колесников провёл в «Автодоре», капитаном которого был. Является двукратным финалистом Еврокубка в составе УНИКСа (2014, 2021), двукратным обладателем Кубка Вызова ФИБА (2006, 2013), трёхкратным победителем Кубка России, дважды принимал участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь приветствую болельщиков УНИКСа. Я очень рад вернуться в Казань, благодарю руководство и тренерский штаб команды за оказанное доверие. Для меня большая честь представлять такой великий клуб! В Казани всегда ставят самые высокие цели во всех турнирах, в которых участвуют. Уверен, в предстоящем сезоне мы вновь приложим все силы, чтобы оправдать ваши ожидания. До встречи на паркете «Баскет-холла», друзья!» — сказал Колесников.