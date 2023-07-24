Гомельский назвал игрока «Лейкерс», по пользе команде уступающего только Леброну и Дэвису

Авторитетный баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза. У Гомельского поинтересовались, согласен ли он с мнением, что Ривз стал открытием последнего сезона НБА и полезнее него в «Лейкерс» играли только Леброн Джеймс и Энтони Дэвис?

«Согласен. Мне кажется, что полезность Ривза проявилась в конце сезона, когда стало ясно, что в атаке «Лос-Анджелес Лейкерс» нуждается ещё в одном игроке, способном самостоятельно создавать себе ситуации для броска или прохода. Только после этого Леброн стал замечать его на площадке», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Остин Ривз попал 18 трёхочковых бросков подряд: