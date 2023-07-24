Крис Пол: мне жаль команды, которым предстоит играть против нас с Дрэймондом Грином

Новоиспечённый разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол высказал мнение, что их дуэт с Дрэймондом Грином станет угрозой для других команд НБА. Ранее между Полом и Грином были напряжённые отношения.

«Мне жаль команды, которым предстоит играть против нас обоих, потому что Дрэймонд никогда не стеснялся выражать своё мнение, так же, как и я. Я всегда преуспевал с такими парнями», — сказал Пол в видео, размещённом в соцсетях «Уорриорз».

Напомним, Пол стал игроком «Уорриорз» после обмена, в результате которого «Вашингтон» получил защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м. В минувшем сезоне НБА Крис принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи.

Пятёрка самых «грязных» игроков в современной НБА: