Блогер объяснил, почему Уильямсон хранит молчание после обвинений от порноактрисы

Блогер Ливингстон Джордж Аллен, более известный как DJ Akademiks, поделился мыслями по поводу обвинений, прозвучавших со стороны американской бывшей актрисы фильмов для взрослых Мории Миллс в адрес звёздного тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона. Ранее Миллс грозилась опубликовать видео с Уильямсоном, а также говорила, что игрок отправлял к ней людей, чтобы надавить на неё.
«Не думаю, что Зайон выйдет и что-то скажет. Команда [«Нью-Орлеан Пеликанс»] говорит ему: «Заткнись, тебе нужно залечь на дно». Поэтому он не может выйти и сказать: «Эта стерва лжёт!» Он просто не может это сделать. Он уже давно не имел с ней никаких дел. Это был её звёздный час. Я бы поставил 100 тысяч долларов на то, что между ними на постоянной основе ничего и не было», — сказал DJ Akademiks на канале djvlad в YouTube.
Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов:
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