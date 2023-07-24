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Блогер объяснил, почему Уильямсон хранит молчание после обвинений от порноактрисы

Блогер объяснил, почему Уильямсон хранит молчание после обвинений от порноактрисы
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Блогер Ливингстон Джордж Аллен, более известный как DJ Akademiks, поделился мыслями по поводу обвинений, прозвучавших со стороны американской бывшей актрисы фильмов для взрослых Мории Миллс в адрес звёздного тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона. Ранее Миллс грозилась опубликовать видео с Уильямсоном, а также говорила, что игрок отправлял к ней людей, чтобы надавить на неё.

«Не думаю, что Зайон выйдет и что-то скажет. Команда [«Нью-Орлеан Пеликанс»] говорит ему: «Заткнись, тебе нужно залечь на дно». Поэтому он не может выйти и сказать: «Эта стерва лжёт!» Он просто не может это сделать. Он уже давно не имел с ней никаких дел. Это был её звёздный час. Я бы поставил 100 тысяч долларов на то, что между ними на постоянной основе ничего и не было», — сказал DJ Akademiks на канале djvlad в YouTube.

Зайон Уильямсон исполнил данк с разворотом на 360 градусов:

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