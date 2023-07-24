Гэри Пэйтон — о Лилларде: все должны стремиться к титулу, зачем вообще играть в баскетбол?

Член Зала славы, чемпион НБА-2006 Гэри Пэйтон-старший прокомментировал запрос на обмен, который, как сообщалось ранее, сделал звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард. Ранее сообщалось, что игрок хотел бы продолжить карьеру в «Майами».
«Каждый должен стремиться к чемпионству. Иначе зачем мы вообще играем в баскетбол? В этом вся цель игры. Если хочешь пойти куда-нибудь ещё, где будет шанс побеждать, то нужно идти. Это то, что я заметил, когда приехал в Майами. Я перешёл сюда — и посмотрите, что произошло», — приводит слова Пэйтона-старшего Sun Sentinel.
В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
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