Эй Смит назвал причину, по которой уход Хардена пойдёт на пользу «Филадельфии»

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что «Филадельфия Сиксерс» станет сильнее, если команду покинет звёздный разыгрывающий Джеймс Харден.

«Я думаю, что это прекрасно, если Джеймс Харден покинет «Филадельфию Сиксерс». Это здорово только по одной причине — Тайриз Макси… Если ты из «Филадельфии», ты вручаешь мяч Тайризу Макси и говоришь: «Ты тот чувак», — сказал Эй Смит в эфире программы First Take.

Напомним, Джеймс Харден запросил у руководства «Филадельфии» обмен в другую команду. По словам президента по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрила Мори обмен будет возможен только в том случае, если команда сможет получить вместо Хардена игрока высочайшего уровня.

В минувшем сезоне НБА 22-летний Макси принял участие в 11 матчах плей-офф, набирая в них 20,5 очка, 4,8 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру.