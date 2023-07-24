Инсайдер назвал три варианта продолжения карьеры Николы Миротича

Журналист Israel Hayom Арель Гинсбер назвал несколько возможных вариантов продолжения карьеры испанского форварда Николы Миротича.

«Могу сказать, что основные три варианта для Николы Миротича – это «Монако», «Панатинаикос» и «Милан».

Как уже сообщалось, «Панатинаикос» сделал большое предложение, но Миротич не торопится подписывать контракт. «Монако» также планирует сделать игроку большое предложение на этой неделе.

Впереди решающие дни, пока Миротич взвешивает своё решение», — написал Гинсбер на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 32-летний Миротич, расторгнувший контракт с «Барселоной», отказался переходить в сербский «Партизан», несмотря на устную договорённость, сославшись на поступающие угрозы.