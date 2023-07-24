«Руна» объявила об уходе одного из лидеров команды
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Баскетбольный клуб «Руна» не стал продлевать контракт с американским атакующим защитником Майклом Дэвисом.
«Спасибо, Майк! Викинги расстаются с Майклом Дэвисом.
Защитник провёл в «Руне» один сезон и помог нашей команде выйти в финал Суперлиги.
Также Майк вошёл в символическую пятерку чемпионата! Он набирал 16,8 очка и 4 подбора в среднем за матч при реализации 41% из-за дуги», — сообщает пресс-служба московского клуба.
27-летний Дэвис принял участие в 34 матчах в составе «Руны» в минувшем сезоне Суперлиги. Вместе с командой он стал серебряным призёром турнира.
Напомним, баскетбольный клуб «Руна» впервые в своей истории сыграет в Единой лиге ВТБ в предстоящем сезоне. Ещё одним дебютантом станет екатеринбургский «Уралмаш».
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