«Минск» продлил контракт с лёгким форвардом Дуду
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Лёгкий форвард Бенджамин-Павел Дуду продолжит выступать в составе «Минска». Клуб объявил о продлении контракта с 32-летним баскетболистом.
«Баскетбольный клуб «Минск» и 32-летний форвард продолжат сотрудничество до окончания сезона 2023/2024. Для Бена это будет четвёртый сезон в составе нашей мужской команды.
Средняя статистика игрока в 28 матчах Единой лиги ВТБ прошлого сезона составила 3,3 очка, 1,9 подбора и одна передача. Форвард проводил около 21 минуты на площадке. В плей-офф чемпионата Беларуси сезона 2022-2023 Бен принял участие в 8 играх, средняя статистика: 4,3 очка, 2,3 подбора и одна передача за 15,3 минуты на площадке.
Удачи в новом сезоне и ярких результатов!» — сообщает официальный сайт минского клуба.
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