Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джимми Батлер: «Майами» станет чемпионом НБА в 2024 году

Джимми Батлер: «Майами» станет чемпионом НБА в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер заявил, что его команда станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в новом сезоне.

«Это был отличный сезон в целом, несмотря на его концовку, которая разочаровала всех нас. Я точно знаю, что мы были способны завоевать титул. Но сейчас каждый из нас должен стать лучше — и индивидуально, и командно. Я уже говорил это, но повторю ещё раз: «Майами» станет чемпионом НБА в 2024 году», — сказал Батлер на пресс-конференции во время поездки в Китай.

В минувшем сезоне НБА «Майами Хит» пробился в плей-офф с восьмым номером посева, но стал победителем Восточной конференции и дошёл до финала турнира, где уступил в серии «Денвер Наггетс».

33-летний Джимми Батлер в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи в минувшем сезоне.

Материалы по теме
Джимми Батлер сделал категоричное заявление по поводу продолжения карьеры в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023