Джимми Батлер: «Майами» станет чемпионом НБА в 2024 году

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер заявил, что его команда станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в новом сезоне.

«Это был отличный сезон в целом, несмотря на его концовку, которая разочаровала всех нас. Я точно знаю, что мы были способны завоевать титул. Но сейчас каждый из нас должен стать лучше — и индивидуально, и командно. Я уже говорил это, но повторю ещё раз: «Майами» станет чемпионом НБА в 2024 году», — сказал Батлер на пресс-конференции во время поездки в Китай.

В минувшем сезоне НБА «Майами Хит» пробился в плей-офф с восьмым номером посева, но стал победителем Восточной конференции и дошёл до финала турнира, где уступил в серии «Денвер Наггетс».

33-летний Джимми Батлер в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи в минувшем сезоне.