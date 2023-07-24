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Яннис Адетокунбо: «Аль-Хиляль», вы можете подписать меня, я похож на Килиана Мбаппе

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пошутил по поводу отказа французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе переходить в саудовский «Аль-Хиляль».

Греческий баскетболист опубликовал фото на своей странице в «Твиттере».

Фото: https://twitter.com/Giannis_An34

«Аль-Хиляль», вы можете подписать меня. Я похож на Килиана Мбаппе», — написал Адетокунбо под фотографией.

Ранее стало известно, что «Аль-Хиляль» готов заплатить «ПСЖ» за Килиана Мбаппе € 300 млн, а самому 24-летнему нападающему предложить контракт сроком на один год с зарплатой € 700 млн. Таким образом, саудовский клуб готов потратить на игрока € 1 млрд.

Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за игру набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.