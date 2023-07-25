Леброн отреагировал на новость о предложении «Аль-Хиляля» контракта Мбаппе на € 700 млн

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал новость о готовности футбольного клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» подписать контракт с нападающим французского «ПСЖ» Килианом Мбаппе, предложив ему годичный контракт с зарплатой € 700 млн.

У себя в социальных сетях Леброн разместил гифку с бегущим персонажем Форрестом Гампом из одноимённого фильма, подписав её следующим образом: «Это я бегу в Саудовскую Аравию после того, как они позвонили Ричу Полу и Маверику Картеру насчёт такого контракта на один год».

Рич Пол является агентом Леброна, а Маверик Картер – его бизнес-партнёр.

Ранее сообщалась, что общая зарплата самого Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца: