«Даллас» порекомендовал Луке Дончичу похудеть

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич получил рекомендацию от команды сбросить вес. Об этом информирует The Athletic. По сведениям источника, этот вопрос с игроком обсудили ключевые фигуры в «Далласе».
Напомним, Дончич собирается выступить в составе сборной Словении на чемпионате мира 2023 года. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и Филиппинах. Национальная команда Словении на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой.
В минувшем сезоне НБА Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 передач. «Даллас» не смог выйти в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.
Лука Дончич готовится к новому сезону, делая кардио:
- 25 июля 2023
-
11:01
-
10:28
-
09:30
-
00:55
- 24 июля 2023
-
23:14
-
22:59
-
21:57
-
21:28
-
20:01
-
19:48
-
19:34
-
18:36
-
17:58
-
16:46
-
16:00
-
14:52
-
13:37
-
12:23
-
11:54
-
10:56
-
09:54
-
00:26
- 23 июля 2023
-
23:46
-
22:18
-
21:58
-
20:51
-
19:32
-
18:00
-
17:23
-
16:59
-
16:00
-
14:50
-
14:12
-
13:31
-
12:38