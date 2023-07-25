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«Даллас» порекомендовал Луке Дончичу похудеть

«Даллас» порекомендовал Луке Дончичу похудеть
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич получил рекомендацию от команды сбросить вес. Об этом информирует The Athletic. По сведениям источника, этот вопрос с игроком обсудили ключевые фигуры в «Далласе».

Напомним, Дончич собирается выступить в составе сборной Словении на чемпионате мира 2023 года. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и Филиппинах. Национальная команда Словении на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой.

В минувшем сезоне НБА Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 передач. «Даллас» не смог выйти в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.

Лука Дончич готовится к новому сезону, делая кардио:

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