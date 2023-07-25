30-летний центровой Микаэль Хопкинс перешёл в «Енисей»

30-летний венгеро-американский центровой Микаэль Хопкинс стал игроком «Енисея». Об этом информирует пресс-служба красноярской команды.
В сезоне-2022/2023 Микаэль выступал за «Реджо-Эмилию» и набирал в среднем 9,9 очка и 6,8 подбора в чемпионате Италии. Является игроком сборной Венгрии. В девяти матчах квалификации чемпионата мира в среднем он набирал 8,1 очка и совершал 4,6 подбора.
«Микаэль – отличный игрок передней линии, может с лёгкостью закрывать четвёртую или пятую позицию. Нам сейчас нужны игроки с хорошей рабочей этикой, как у Хопкинса, который станет ярким примером для наших молодых игроков», — сказал главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.
В минувшем сезоне «Енисей» занял девятое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и не попал в плей-офф.
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