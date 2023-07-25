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Главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин высказался после смерти двухлетнего внука

Главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин высказался после смерти двухлетнего внука
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Внук главного тренера клуба НБА «Милуоки Бакс» Эдриана Гриффина скончался в субботу, 22 июля. Об этом информирует ESPN US. Сообщается, что отец ребёнка обнаружил его без сознания ранее в тот же день. Мальчику было два года.

В предварительном отчёте о вскрытии говорится, что признаков травм выявлено не было. Дополнительная информация не будет обнародована до завершения полноценного расследования, проводимого департаментом полиции.

«Мой внук Джейс был очень дорог мне и моей семье, и его кончина — страшная трагедия, которая будет ощущаться вечно. Я ценю вашу поддержку и уважение к частной жизни нашей семьи в это время», — сказал Гриффин.

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