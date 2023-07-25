Стало известно, сыграет ли Кайл Андерсон за сборную Китая на чемпионате мира — 2023

Лёгкий форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Кайл Андерсон будет представлять Китай на чемпионате мира по баскетболу. Об этом рассказал он сам. Напомним, недавно стало известно, что Андерсон получил гражданство КНР.

«Я рад объявить, что буду представлять Китай на чемпионате мира. Очень горд, что надену майку сборной Китая», — сказал Андерсон в социальных сетях.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября. В общей сложности на турнире будет сыграно 92 матча с участием 32 команд. Действующим чемпионом мира является сборная Испании. В финале испанцы победили аргентинцев (95:75).

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