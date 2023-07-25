Харден высказался по поводу возможного обмена Лилларда из «Портленда»

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден высказался по поводу запроса на обмен, который, как сообщалось, сделал звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард. Ранее говорилось, что игрок хотел бы продолжить карьеру в «Майами».

«Я бы не хотел, чтобы команды отправляли игроков туда, где они не хотели бы быть. Но нужно понимать, что никто не хочет отдавать игроков даром. Так что я понимаю обе стороны», — сказал Харден в эфире USA TODAY.

В прошедшем сезоне НБА Дэмьен принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

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