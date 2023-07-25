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Сын Леброна Джеймса перенёс остановку сердца во время тренировки

Сын Леброна Джеймса перенёс остановку сердца во время тренировки
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Сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), пережил остановку сердца. Об этом сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Вчера во время тренировки Бронни Джеймс перенёс остановку сердца. Медицинский персонал смог оказать игроку необходимую медицинскую помощь и доставить его в больницу. Сейчас его состояние стабильно, он покинул отделение интенсивной терапии. Мы просим уважать неприкосновенность частной жизни семьи и дадим дополнительную информацию, когда она появится. Леброн и Саванна хотят выразить глубочайшую благодарность и признательность медицинскому персоналу команды за их невероятную работу», — приводит фрагмент заявления клуба Чарания в своём «твиттере».

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