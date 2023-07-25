Евгений Пашутин: Си Джей Брайс агрессивен в защите и определённо усилит нашу команду
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Главный тренер БК «Парма-Пари» Евгений Пашутин высказался о подписании контракта с американским защитником Си Джеем Брайсом.
«Си Джей — атакующий игрок, который может создать выгодную ситуацию для партнёров по команде на паркете или сыграть индивидуально. Выступает на третьей и второй позиции, атлетичный и агрессивен в защите. Си Джей определённо усилит нашу команду», — приводит слова Пашутина официальный сайт пермского клуба.
В минувшем сезоне американский защитник выступал в Германии в составе s.Oliver Baskets (Вюрцбург). Средняя статистика Брайса в 17 проведённых матчах составила 16,4 очка, 3,2 подбора, 1,1 передачи за 32 минуты. Ранее он также играл в чемпионате Венгрии в составе БК «Ньиредьхаза».
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