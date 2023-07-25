Мэджик Джонсон: никто бы не смотрел матчи «Сан-Антонио», если бы не приход Вембаньямы

Легендарный разыгрывающий Мэджик Джонсон поделился ожиданиями от выступления французского центрового Виктора Вембаньямы, выбранного «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года.

«Что я могу сказать о Вембаньяме и выборе его под первым номером? Чувак, я подумал, что у него есть необходимые навыки плюс он такой высокий. Это хорошо для лиги. Просто подумайте, никто бы не смотрел матчи «Сан-Антонио Спёрс» в этом сезоне, если бы они не выбрали его. Теперь люди будут смотреть их игры. Так что это хорошо для лиги. Кроме того, у этого юноши есть необходимые навыки и он сможет играть», — приводит слова Джонсона Los Angeles Times.

В минувшем сезоне НБА «Сан-Антонио» одержал только 22 победы в 82 матчах и финишировал на последней, 15-й строчке по итогам регулярного чемпионата, не попав в плей-офф.