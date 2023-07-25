Защитник «Астаны» Олег Балашов продолжит карьеру в Суперлиге

Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Олег Балашов в ближайшее время станет игроком иркутского «Иркута», выступающего в Суперлиге, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, контракт Балашова с казахстанским клубом истёк по окончании минувшего сезона, поэтому речь идёт о полноценном трансфере, а не об аренде игрока.

В прошлом сезоне Единой лиги 24-летний Балашов появился на паркете в 24 встречах, в 11 из них он выходил на площадку в стартовом составе. В среднем защитник проводил на паркете по 15 минут и набирал по 4,6 очка, а также делал 1,4 подбора и 1,3 передачи.

«Астана» заняла предпоследнее, 11-е место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в минувшем сезоне и не попала в плей-офф.