ФИБА сообщила о вспышке вируса на юниорском ЧЕ, от которой пострадали шесть сборных

Международная федерация баскетбола (ФИБА) сообщила о вспышке вирусной инфекции во время юниорского чемпионата Европы.
«У ряда игроков и членов делегаций из шести команд появились симптомы вирусной инфекции. Пострадали команды Финляндии, Греции, Литвы, Словении, Испании и Турции. Точная причина заболевания и диагноз пока не установлены.
Все пострадавшие находятся под постоянным наблюдением врачей команды и местных органов здравоохранения.
ФИБА, Сербская федерация баскетбола и местные организаторы будут продолжать следить за ситуацией и соответствующим образом сообщать всем заинтересованным сторонам о любых обновлениях, включая возможные решения относительно расписания игр.
ФИБА желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сообщается на официальном сайте организации.
- 25 июля 2023
-
23:17
-
22:05
-
21:31
-
20:54
-
20:45
-
19:33
-
19:05
-
18:50
-
18:11
-
18:00
-
17:13
-
16:20
-
14:58
-
13:44
-
13:33
-
12:16
-
11:01
-
10:28
-
09:30
-
00:55
- 24 июля 2023
-
23:14
-
22:59
-
21:57
-
21:28
-
20:01
-
19:48
-
19:34
-
18:36
-
17:58
-
16:46
-
16:00
-
14:52
-
13:37
-
12:23
-
11:54