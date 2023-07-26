Энтони Эдвардс назвал команду, с которой хочет сыграть в плей-офф НБА

Звёздный атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс признался, что хотел бы сыграть в плей-офф НБА с клубом «Голден Стэйт Уорриорз».

«В плей-офф я хочу сыграть с «Уорриорз». Где бы они ни были, я хочу добраться до них. Почему с этой командой? Потому что Дрэймонд Грин несёт много всякой чуши», — сказал Эдвардс в интервью Heir_Company.

Напомним, 3 июля стало известно, что Эдвардс достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Контракт рассчитан на пять лет. В минувшем сезоне НБА Энтони принял участие в 86 играх, набирая в среднем 24,8 очка, делая 5,8 подбора и 4,5 передачи.

Эдвардс обвинён в нападении на фаната после инцидента со стулом: