Энтони Эдвардс назвал команду, с которой хочет сыграть в плей-офф НБА
Поделиться
Звёздный атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс признался, что хотел бы сыграть в плей-офф НБА с клубом «Голден Стэйт Уорриорз».
«В плей-офф я хочу сыграть с «Уорриорз». Где бы они ни были, я хочу добраться до них. Почему с этой командой? Потому что Дрэймонд Грин несёт много всякой чуши», — сказал Эдвардс в интервью Heir_Company.
Напомним, 3 июля стало известно, что Эдвардс достиг пятилетнего соглашения с «Миннесотой» с общей выплатой игроку вплоть до $ 260 млн. Контракт рассчитан на пять лет. В минувшем сезоне НБА Энтони принял участие в 86 играх, набирая в среднем 24,8 очка, делая 5,8 подбора и 4,5 передачи.
Эдвардс обвинён в нападении на фаната после инцидента со стулом:
Комментарии
- 26 июля 2023
-
09:38
-
00:48
- 25 июля 2023
-
23:50
-
23:17
-
22:05
-
21:31
-
20:54
-
20:45
-
19:33
-
19:05
-
18:50
-
18:11
-
18:00
-
17:13
-
16:20
-
14:58
-
13:44
-
13:33
-
12:16
-
11:01
-
10:28
-
09:30
-
00:55
- 24 июля 2023
-
23:14
-
22:59
-
21:57
-
21:28
-
20:01
-
19:48
-
19:34
-
18:36
-
17:58
-
16:46
-
16:00
-
14:52
Партнерский контент