Брайс Джеймс показал фото с Бронни, который перенёс остановку сердца
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Младший сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Брайс разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со старшим братом Бронни. Ранее сообщалось, что он пережил остановку сердца во время тренировки.
Фото: Из личного архива Брайса Джеймса
Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Леброн не раз заявлял, что планирует играть с сыном в одном клубе Национальной баскетбольной ассоциации, когда тот сможет выставиться на драфт. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозировал Бронни выбор под первым номером драфта-2024. У Бронни более 7 млн подписчиков в социальных сетях — больше, чем у многих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.
Сын Леброна реализовал несколько трёхочковых:
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