Джеймс Харден назвал лучшую стартовую пятёрку НБА всех времён

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Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден поделился мыслями о лучшей стартовой пятерке всех времён. По мнению Хардена, она выглядит следующим образом:

1) Леброн Джеймс (на позицию разыгрывающего);

2) Коби Брайант (на позицию атакующего защитника);

3) Майкл Джордан (на позицию лёгкого форварда);

4) Тим Данкан (на позицию тяжёлого форварда);

5) Шакил О’Нил (на позицию центрового).

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

Худшие обмены игроков НБА в другие команды в XXI веке:

Ранее Харден высказался по поводу запроса на обмен, который, как сообщалось, сделал звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард.