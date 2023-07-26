Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названо место продолжения карьеры Майка Джеймса в сезоне-2023/2024

Названо место продолжения карьеры Майка Джеймса в сезоне-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший американский разыгрывающий московского ЦСКА, а ныне игрок «Монако» Майк Джеймс не использовал опцию в контракте, позволяющую покинуть команду, чтобы перейти в клуб НБА. Об этом информирует Basket News.

Сообщается, что у Джеймса была возможность покинуть «Монако» до 25 июля ради гарантированного контракта в Национальной баскетбольной ассоциации, однако игрок принял решение остаться в нынешнем клубе.

Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс», после чего перешёл в «Монако».

Ранее журналист Israel Hayom Арель Гинсбер назвал несколько возможных вариантов продолжения карьеры испанского форварда Николы Миротича.

Материалы по теме
Инсайдер назвал три варианта продолжения карьеры Николы Миротича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023