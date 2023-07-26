Названо место продолжения карьеры Майка Джеймса в сезоне-2023/2024

Бывший американский разыгрывающий московского ЦСКА, а ныне игрок «Монако» Майк Джеймс не использовал опцию в контракте, позволяющую покинуть команду, чтобы перейти в клуб НБА. Об этом информирует Basket News.
Сообщается, что у Джеймса была возможность покинуть «Монако» до 25 июля ради гарантированного контракта в Национальной баскетбольной ассоциации, однако игрок принял решение остаться в нынешнем клубе.
Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс», после чего перешёл в «Монако».
Ранее журналист Israel Hayom Арель Гинсбер назвал несколько возможных вариантов продолжения карьеры испанского форварда Николы Миротича.
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