Перкинс рассказал, над чем должен особенно усердно работать Лука Дончич

Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс подчеркнул, что для лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича очень важно постоянно работать над физической формой и не допускать набора лишнего веса.

«Я думаю, «Маверикс» сделали достаточно, чтобы попасть в плей-офф. Мне нравится, что они выбрали Лайвли под 10-м номером, мне нравится подписание Сета Карри. И мне определённо нравится худой Лука. Главное, чтобы он смог поддерживать физическую форму в течение длительного времени. Необходимо быть дисциплинированным на протяжении всего сезона, чтобы подойти к плей-офф на пике. Именно этим должен заниматься Лука», — сказал Перкинс на канале NBA on ESPN в YouTube.

Лука Дончич готовится к новому сезону, делая кардио: