Баркли: «Уорриорз» действительно ненавидели Джордана Пула

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли поделился мнением об обмене атакующего защитника Джордана Пула из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон Уизардс».

«Они [«Уорриорз»] действительно ненавидели Джордана Пула. Это первое, что я сказал себе. Но для него этот обмен будет шансом перезагрузиться. Ему нужно было начать всё сначала», — сказал Баркли в интервью NBC Sports.

В минувшем розыгрыше плей-офф Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4. В регулярном чемпионате Пул набирал 20,4 очка, делал 4,5 передачи и 2,7 подбора.

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