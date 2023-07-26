Баркли: «Уорриорз» действительно ненавидели Джордана Пула
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Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли поделился мнением об обмене атакующего защитника Джордана Пула из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон Уизардс».
«Они [«Уорриорз»] действительно ненавидели Джордана Пула. Это первое, что я сказал себе. Но для него этот обмен будет шансом перезагрузиться. Ему нужно было начать всё сначала», — сказал Баркли в интервью NBC Sports.
В минувшем розыгрыше плей-офф Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4. В регулярном чемпионате Пул набирал 20,4 очка, делал 4,5 передачи и 2,7 подбора.
Янг и агент Пол посетили шестой матч «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
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