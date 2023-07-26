Дюрант заявил, что хотел бы стать владельцем новой команды НБА в Сиэтле

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант признался, что в случае расширения лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) хотел бы стать владельцем новой команды.

«Это было бы круто. Какая бы возможность в будущем ни предоставилась, я надеюсь, что смогу поучаствовать в чём-то особенном. Сиэтл был бы идеальным городом для этого. Они заслуживают того, чтобы у них снова была команда. Я бы с радостью стал частью НБА таким образом, но увидим», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

Напомним, в 2008 году команда НБА переехала из Сиэтла в Оклахома-Сити.

Сейчас в чемпионате принимают участие 30 команд. Действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации является «Денвер Наггетс», который в минувшем сезоне впервые стал обладателем титула.