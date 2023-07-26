«Олимпиакос» сделал предложение Михайлюку и ждёт ответа до 1 августа

Греческий «Олимпиакос» хочет подписать украинского атакующего защитника Святослава Михайлюка и уже сделал предложение игроку, сообщает инсайдер Маттео Андреани на своей странице в социальных сетях.

Отмечается, что «Олимпиакос» будет ждать ответа до 1 августа. Если Михайлюк не примет решения к тому времени, то греческий клуб планирует переключиться на другие варианты. Ранее также сообщалось, что у 26-летнего украинца есть предложение от «Милана».

Михайлюк, в свою очередь, отдаёт предпочтения вариантам из Национальной баскетбольной ассоциации.

По ходу прошлого сезона украинец перешёл в «Шарлотт Хорнетс». Михайлюк принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 10,6 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 2,7 результативной передачи.