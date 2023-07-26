«Олимпиакос» сделал предложение Михайлюку и ждёт ответа до 1 августа

Греческий «Олимпиакос» хочет подписать украинского атакующего защитника Святослава Михайлюка и уже сделал предложение игроку, сообщает инсайдер Маттео Андреани на своей странице в социальных сетях.
Отмечается, что «Олимпиакос» будет ждать ответа до 1 августа. Если Михайлюк не примет решения к тому времени, то греческий клуб планирует переключиться на другие варианты. Ранее также сообщалось, что у 26-летнего украинца есть предложение от «Милана».
Михайлюк, в свою очередь, отдаёт предпочтения вариантам из Национальной баскетбольной ассоциации.
По ходу прошлого сезона украинец перешёл в «Шарлотт Хорнетс». Михайлюк принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 10,6 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 2,7 результативной передачи.
- 26 июля 2023
-
19:22
-
18:36
-
17:21
-
16:52
-
15:58
-
15:06
-
13:54
-
12:35
-
11:38
-
10:36
-
09:38
-
00:48
- 25 июля 2023
-
23:50
-
23:17
-
22:05
-
21:31
-
20:54
-
20:45
-
19:33
-
19:05
-
18:50
-
18:11
-
18:00
-
17:13
-
16:20
-
14:58
-
13:44
-
13:33
-
12:16
-
11:01
-
10:28
-
09:30
-
00:55
- 24 июля 2023
-
23:14
-
22:59