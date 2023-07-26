Экс-игрок НБА: вокруг Вембаньямы чересчур много шумихи

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди считает, что вокруг новой звезды «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы слишком много ажиотажа.

«На мой взгляд, вокруг Вембаньямы чересчур много ажиотажа, много шумихи. Я видел это и раньше. Почему все ведут себя так, будто раньше не видели ничего подобного? Бол Бол умеет всё то же самое, только ему не дали реальной возможности. Этот парень талантлив. Кристапс Порзингис тоже был талантлив, когда пришёл в НБА. И его рост тоже 221 сантиметр.

Так что я видел это всё. Сумасшедший ажиотаж. Но это СМИ, я понимаю, они ищут лицо, им нужна новая звезда, вокруг которой они будут строить всё остальное, потому что Леброн вот-вот уйдёт, Карри тоже скоро уйдёт, да и все остальные парни», — приводит слова Макгрэди GQ.